Turkse militairen lanceren nieuw offensief tegen de Koerdische PKK in het noorden van Irak

Opvallend is dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week in Ankara Masrour Barzani heeft, ontvangen, dat is de premier van de autonome regio Iraaks-Koerdistan. De partij van Barzani heeft een complexe relatie met de PKK. Enerzijds zijn beiden Koerden, anderzijds zijn de PKK en de KDP-partij van Barzani ideologisch wel erg verschillend.

Wie zeker niet tevreden zal zijn, is de Iraakse regering in Bagdad. In het verleden zijn er al wel vaker Turkse invallen in Noord-Irak geweest, gericht op de PKK. Die voert van kampen in Noord-Irak regelmatig aanvallen uit in Turkije, al is dat de voorbije jaren wel wat minder geworden. De PKK of Koerdische Arbeiderspartij zegt nog altijd te strijden voor een Koerdistan, onafhankelijk van Turkije.