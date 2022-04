Topweekend voor Brusselse Hotels: "Bijna op niveau van voor corona"

De boekingen in de hotels in Brussel kwamen deze vakantieperiode wel maar traag op gang. "In de eerste week van de paasvakantie was het minder druk dan dat we gedacht en gehoopt hadden", zegt Yves Fonck, voorzitter van Brussels Hotel Association. "De tweede week verliep wel beter, met als hoogtepunt het paasweekend. Toen zaten de Brusselse hotels vol."