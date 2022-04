Watertorens in Bree en Riemst krijgen toeristische bestemming

De buitenkant van de watertoren aan de Boneput, een park in Bree, ziet er al heel anders uit: het afgelopen jaar is de gevel hersteld, en boven op het dak is een nieuwbouw geplaatst. Architecte Natalie Martens: "We hebben openingen moeten maken in de waterkuip, om licht binnen te krijgen. Er zijn acht grote ramen geplaatst. Bovenop is er een nieuwe constructie gebouwd, bekleed met spiegelende gevelbekleding, zodat de lucht weerkaatst wordt en het minder opvalt in de omgeving."