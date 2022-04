Yves Lampaert biedt excuses aan bij  toeschouwer die hij tijdens Parijs-Roubaix een kalf noemde

Yves Lampaert leek gisteren op weg naar een podiumplaats in de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix, maar kwam in de slotkilometers stevig ten val na een botsing met een onvoorzichtige fan. "Een supporter? Eerder een kalf", reageerde Lampaert vlak na de wedstrijd. Hij kwam uiteindelijk als 10e over de streep.