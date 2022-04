Amerikaanse zeearend gespot in Elverdinge: "Het dier ontsnapte begin dit jaar tijdens een training in Vlaams Brabant"

Er is al verschillende keren geprobeerd om de zeearend te vangen, maar voorlopig lukt dat niet. Of ze hem in Elverdinge kunnen vangen, is nog maar de vraag. Maar intussen hebben ze er wel een attractie bij.

Stijn Gevaert zag de zeearend vorige week en was serieus onder de indruk: "Ik kon het eerst niet geloven, maar ik zag de Amerikaanse zeearend zitten op een elektriciteitspaal in de buurt van de Galgebossen. Ik ben gestopt en teruggereden en de vogel bleef rustig zitten. Ik hoop dat ik hem samen met mijn zoon nog eens kan spotten, want het is zijn lievelingsvogel. Ondertussen zijn er al heel wat waarnemingen van het dier op verschillende facebookgroepen", vertelt Stijn.