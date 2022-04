Op deze plek in Zweden zit de bodem vol zeldzame aardmetalen, maar buurtbewoners protesteren tegen ontginning

"Daarbovenop is de bevolking in het zuiden van Zweden niet meer zo gewend aan mijnbouw. Vroeger waren er in die regio wel meer mijnen voor verschillende metalen als ijzer, nikkel en goud. Nu is er enkel nog de winning van zand, grind en natuursteen. En de bevolking ziet dat dat iets anders is dan de ontginning van ertsen voor metaal."