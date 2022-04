1.000 gezinnen uit Hoeselt en Kortessem zonder stroom

"We hebben de eerste melding binnengekregen om 10.07 uur", vertelt David Callens van netbeheerder Fluvius. "Er was een probleem met een middenspanningslijn." Delen van Kortessem en Hoeselt zaten daardoor zonder stroom. "In de loop van de voormiddag hebben we de meeste huizen daar opnieuw van stroom kunnen voorzien."

Rond 11.30 uur waren de grootste problemen van de baan. "In een 20-tal straten is de stroomtoevoer nog niet in orde", bevestigt Callens. "Het gaat nog om zo'n 100 gezinnen, maar we proberen alles zo snel mogelijk op te lossen."