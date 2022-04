10 verdachten opgepakt voor opzetten van cannabisplantages in Oost- en West-Vlaanderen

De invallen van vandaag zijn het resultaat van een onderzoek dat al in november 2021 werd opgestart door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen. Het onderzoek viseerde een bende die zich zou inlaten met het opzetten van cannabisplantages. Een eerste onderzoek bracht leden van deze bende in beeld, waarop het parket van Oost-Vlaanderen besliste om de onderzoeksrechter in Gent te vorderen.

Verder speurwerk bracht uiteindelijk een organisatie in beeld die vermoedelijk in Gent, Erpe-Mere en Wervik plantages opgezet had. Tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie werden simultaan vijf huiszoekingen uitgevoerd in Gent (2), Erpe-Mere (Aaigem), Aalst en Wervik. Op adressen in Gent en Aaigem werden twee actieve plantages aangetroffen, in Wervik en op een ander adres in Gent twee niet-actieve.



Bij de actie van vandaag werden tien verdachten opgepakt en gearresteerd. Ze worden allen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Bij de huiszoekingen werd er samengewerkt met diverse diensten van de Federale Politie. De Speciale Eenheden stonden in voor de inval in de plantages. De Civiele Bescherming bood bijstand bij het opruimen van de plantages.