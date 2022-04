Emotie versus rede: terwijl inwoners vaak huiveren bij een fusie zien politici vooral (financiële) voordelen

Maar dat is niet de enige reden waarom gemeenten vrijwillig kiezen om samen te smelten. Zo verwijst De Vadder naar de ideologische keuze die verschillende gemeenten al maakten. "Bij de eerste golf zag je heel duidelijk dat ze bij CD&V in Oost-Vlaanderen dachten: laten we niet wachten op een verplichte fusie waarbij we misschien gekoppeld worden aan een liberale gemeente, maar laten we onder CD&V-burgemeesters een aantal gemeenten samennemen en zorgen dat we op die manier ook electoraal sterk staan."