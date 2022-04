Basisscholen voor buitengewoon onderwijs in het Waasland en Gent gebruiken voor het eerst digitaal inschrijvingssysteem

Gent sluit zich aan bij dat digitale inschrijvingssysteem van het Waasland . Dat is logisch vindt Thijs want, "bij gebrek aan vrije plaatsen in het Waasland worden ouders soms gedwongen om een plaats in Gent te zoeken. Als ouders snel op de hoogte zijn van waar er vrije plaatsen zijn, dan kunnen ze daar sneller op inspelen en moeten ze niet blind gaan zoeken naar een plek." Ook Jean-Pierre Verhaeghe van Het Lokaal Overlegplatform Gent is voorstander. "Voor bepaalde types buitengewoon basisonderwijs is er een capaciteitsdruk. Ouders konden soms niet de school van hun voorkeur krijgen en schreven in op verschillende plaatsen. Zo was het niet duidelijk welk kind waar op een lijst stond. Met een digitale procedure vermijd je dat."