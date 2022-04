Veel scholen uit Oost-Vlaanderen verwelkomen vandaag voor het eerst Oekraïense leerlingen

Ook voor heel wat andere scholen en gemeenten is het afwachten hoeveel Oekraïense leerlingen er vandaag zullen opdagen. In sommige steden hebben ze wel al een idee hoeveel er kunnen komen. In Aalst bijvoorbeeld worden een 40-tal kinderen op de schoolbanken verwacht. "Die zijn verspreid over verschillende scholen", zegt schepen voor Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA).



"In het secundair onderwijs hebben we sowieso een OKAN-klas in Aalst waar nog plaats", zegt Van Overmeire. "Ook de andere scholen uit Aalst hebben al wat ervaring met anderstalige kinderen, dus zolang daar geen grote groepen bijkomen zal het wel lukken om de kinderen in de bestaande scholen op te vangen."