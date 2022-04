Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Brug opent derde vestiging in Beringen

De extra vestiging voor De Brug was nodig omdat de school er de afgelopen jaren heel wat leerlingen bij kreeg, gaat de directeur verder. "Meer en meer ouders zijn op zoek naar een plekje in het buitengewoon onderwijs voor hun kind. De voorbije 4 jaar zijn er in onze school meer dan 100 leerlingen bijgekomen. Onze twee andere vestigingen barstten daardoor echt uit hun voegen.

In totaal gaan er nu zo'n 370 leerlingen naar De Brug. Nu er een derde vestiging bijkomt, is er ook gekozen voor nieuwe namen. "De Brug blijft de overkoepelende naam voor de drie scholen. De nieuwe vestiging in Beringen-Mijn heet De Bron, de vestiging op Maatheide in Beringen heet voortaan De Stroom en onze school in Paal hebben we Het Meer genoemd."