Beet wolf reetje dood in Kapellen?

Volgens Loos was er recent nog een wolf actief in de regio. "Van december vorig jaar tot begin maart zat wolf Asterix in en rond Kalmthout. Die was eerder in de Antwerpse haven gespot. Wij hebben beelden van 3 maart waarop het dier in de regio Kalmthout te zien is. Op 18 maart is Asterix in Zeeland opgedoken. Een maand lang was de wolf spoorloos maar er is een mogelijkheid dat het dier is teruggekeerd." Vorig jaar rond deze tijd dook er nog een andere wolf op rond de Kalmthoutse heide.