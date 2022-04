Belgische luik van proces aanslagen Parijs gestart: 14 "hulpjes" staan er terecht

Om 14 uur is op de vroegere NAVO-site in Brussel het Belgische luik van het proces over de aanslagen in Parijs uit 2015 gestart. Er staan enkel "hulpjes" terecht, de terroristen zelf verschijnen in Parijs voor de rechtbank. Het proces kan als oefening gezien worden voor het proces over de aanslagen in Brussel later dit jaar.