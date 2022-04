Bestuurders zonder rijbewijs kruipen opnieuw onder invloed achter het stuur in Antwerpen

In Antwerpen heeft de politie een bestuurder aan de kant gezet die vorige week vrijdag zijn rijbewijs was kwijtgespeeld omdat hij te veel had gedronken. De man was toch opnieuw achter het stuur gekropen en testte opnieuw positief. Een andere bestuurder die zijn rijbewijs moest afgeven werd enkele uren later ook opnieuw uit het verkeer gehaald. Ook deze man was voor de tweede keer in enkele uren tijd onder invloed van drank en drugs. De auto's werden telkens in beslag genomen.