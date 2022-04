Beveren probeert leegstand in kernwinkelgebied op te lossen met pop-upproject

Steffie De Boey uit Melsele is één van de starters die haar intrek mag nemen in De Warande. Zij is 24 en start met haar nieuw bedrijf Enforce Beveren. “Ik ben sinds 2020 aan de slag als personal trainer bij een grote fitnessketen,” verduidelijkt Steffie, “en ik zie met dit project een ideale kans om nu mijn eigen verhaal te gaan schrijven".

Mieke Spanhove is de tweede starter die zich mag vestigen in de winkelwandelstraat. Trill’s wordt de naam van haar bedrijfje en het is de bedoeling om laagdrempelige mentale hulp aan te bieden voor jong en oud. “Ik heb zelf een heel moeizaam traject afgelegd in mijn zoektocht naar mentale hulp, en wil dit een stuk gemakkelijker maken voor hulpbehoevenden,” benadrukt Mieke. “Spelenderwijs en op een positieve manier mentale hulp dichter bij de mensen brengen".