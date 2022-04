Poederbrief in de inleverbus voor boeken zorgt voor ontruiming bibliotheek Lede

Sinds de middag is de bibliotheek van Lede weer open en helemaal veilig verklaard. Bij de brandweer en de politie werd rond 9:45 uur gemeld dat er een envelop met daarin een wit poeder in de inleverbus was gevonden. Dat is een grote brievenbus waarin leden hun geleende boeken kunnen terugleggen. De bibliotheek werd gesloten en de civiele bescherming moest de envelop komen ophalen. 2 medewerkers van de bibliotheek zijn preventief naar het ziekenhuis gegaan.

Het is niet duidelijk hoe de poederbrief daar is terecht gekomen en of het al dan niet over kwaad opzet gaat. Het lab van de civiele bescherming onderzoekt nu wat voor poeder het juist is.