Bloedonderzoek op PFAS bij meer omwonenden van 3M-fabriek in Zwijndrecht

Na het bloedonderzoek van vorige zomer is de zone met veiligheidsmaatregelen uitgebreid. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg ook veel vragen van mensen die ook wilden weten hoeveel PFAS-waarden ze in hun bloed hadden. Toen is beslist om iedereen in een straal van 5 kilometer rond de fabriek de kans te geven om hun bloed te laten controleren.

"Op deze manier hebben de mensen een beeld van de blootstelling die ze hebben opgebouwd", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "We kunnen niet zeggen welke waarden tot welke gezondheidseffecten leiden. Of en wanneer mensen klachten krijgen, valt niet af te leiden uit zo'n onderzoek. Het kan mensen wel motiveren om zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden." Het gaat om de inwoners van Zwijndrecht, enkele deelgemeenten van Beveren en enkele bewoners van Kruibeke en de Antwerpse Linkeroever. Aanmelden kan online. De bloedafnames zelf starten pas in het najaar. Het zal volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid een paar jaar duren voor iedereen aan de beurt is gekomen.