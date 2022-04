Harrison Birtwistle, een van de belangrijkste hedendaagse Britse componisten, is overleden

In 1988 werd de componist in de adelstand verheven, sindsdien mocht hij zich Sir noemen. In 1995 ontving Birtwistle de Ernst von Siemens Muziekprijs, een van de belangrijkste muziekprijzen in de wereld van de klassieke muziek, die ook de "Nobelprijs van de muziek" wordt genoemd. In 2001 werd hij opgenomen in de Order of Companions of Honour, hij kreeg dat ereteken van Queen Elizabeth (foto hieronder).