Brouwerij De Koninck steunt buddy-project tegen kansarmoede in Antwerpen: "Het moet een verhaal van heel de stad worden"

Voor hun laatste twee jaar wil de vzw er nu één groot Antwerps verhaal van maken en daarvoor gaat ze samenwerken met Brouwerij De Koninck. "We zijn nu 8 jaar bezig en we hebben in die tijd aangetoond dat wat we doen ook effectief werkt. Uit onderzoek blijkt dat 71% van de kanszoekenden sterker uit dit traject komt. We willen nu voor de laatste jaren van onze werking alle Antwerpenaren betrekken in dat verhaal tegen kansarmoede. Daarom hebben we enkele Antwerpse iconen nodig die ons daar willen in ondersteunen. Brouwerij De Koninck is er daar één van. Het is onze eerste samenwerking maar we hopen nog op andere partners. Wij stoppen ermee maar het is de bedoeling dat de buddiewerking niet stopt en gaat leven in heel de stad", vertelt Marijke Moens. Brouwerij De Koninck gaat onder meer een "Buddy Picknick" organiseren in het Harmoniepark. In het najaar, op de Dag van de Kansarmoede, krijgen mensen die meewerken aan het projct de kans om gratis de Stadsbrouwerij te bezoeken. Sven Dekleermaeker, brouwmeester bij De Koninck: “We willen ons hele brouwerijteam inzetten om samen de strijd aan te gaan voor zo min mogelijk armoede en om van Anwerpen een echte ‘buddy stad’ te maken."

Je kan inschrijven voor een infosessie op 4 mei.