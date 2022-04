Burgemeester Pieter De Crem wil af van bijnaam "Cremlin" voor gemeentehuis Aalter 

Jarenlang werd het gemeentehuis in Aalter door de bevolking smalend het "Cremlin" genoemd. Maar de bijnaam heeft nu een negatieve connotatie door de oorlog Rusland-Oekraïne. Het Kremlin in Moskou is namelijk het kloppend hart van de historische en politieke gebeurtenissen in Rusland. Daar huist president Poetin en van daaruit wordt de oorlog in Oekraïne gestuurd. Om die reden wil burgemeester Pieter De Crem (CD&V) dat het gemeentehuis niet meer wordt geassocieerd met het woord "Cremlin". "Ik heb nooit wakker gelegen van de bijnaam", vertelt De Crem, "maar met de huidige internationale situatie is het beter om die vergelijking nu niet meer te maken."