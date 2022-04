CHECK - Neen, Google Maps heeft deze week geen Russische 'piepschuimen nepvliegtuigen' onthuld

De Russische nieuwswebsite Daily Storm schreef maandag dat de online kaartendienst Google Maps alle Russische militaire installaties en geheime legerbasissen niet langer onzichtbaar zou maken, in tegenstelling tot gelijkaardige basissen in andere landen. Hetzelfde nieuws werd verspreid door een onofficieel Twitterprofiel gelieerd aan het Oekraïense leger. Heel wat Oekraïense en internationale media namen het over.



Maar het bericht klopt niet. Google Maps is niet gestopt met het 'censureren' of onscherp weergeven van Russische legerbasissen: dat is in het verleden namelijk nooit het geval geweest. Op Twitter ontkende een woordvoerder van Google Maps dat er iets gewijzigd was aan de resolutie of scherpte van de luchtfoto's.