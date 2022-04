Tram in Gent rijdt nog amper 10 km/u om schommelingen en lawaai door versleten sporen te verminderen

De stad klaagt al langer over het slechte onderhoud van de tramsporen in Gent, maar het is de Vlaamse overheid die daar budget voor moet vrijmaken. Het aanpakken van het probleem staat pas voor 2025 op de kalender. In tussentijd pakt De Lijn kleine plaatselijke herstellingswerken aan waar het nodig is. Door het vertraagde traject duurt 3 min langer voor de reizigers hun bestemming bereiken.