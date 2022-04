De federale overheid lanceert in het voorjaar van 2022 het platform Een land voor de toekomst, waarmee ze de mensen op een interactieve manier wil informeren over onze democratie. Dit past binnen haar doelstelling om burgers meer te laten nadenken over en inspraak te geven in de politieke werking van ons land.

De EDUbox Boost Democratie en staatsstructuur gebruikt dit platform als basis om jongeren enkele politieke uitdagingen voor te schotelen. Wat is de rol van de burger? Hoe organiseren we ons land? En hoe organiseren we de verkiezingen?

Deze EDUbox Boost is een kant-en-klaar lespakket dat jongeren enerzijds informeert over onze democratie en staatsstructuur en hen er anderzijds toe aanzet om actief over de toekomst van België na te denken. Naast stukjes theorie bevat de EDUbox Boost tal van voorbeelden en oefeningen.

Aanvullend is er ook een digitaal luik met audiovisueel materiaal, waarin onder meer de bevoegde ministers Annelies Verlinden en David Clarinval het belang van burgerparticipatie toelichten. VRT NWS-journalist Ivan De Vadder gaat dan weer in gesprek met politicologen Jean-Benoit Pilet (ULB), Patricia Popelier (Universiteit Antwerpen) en Dave Sinardet (VUB).