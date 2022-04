Dendermonde vertaalt boek over Ros Beiaard naar Oekraïens voor   vluchtelingen 

Voor vertaalster Luda Akopian was het een dringende opdracht om het boek te vertalen, want de stoet gaat al uit op 29 mei. "Maar het is een prentenboek, en er is niet zoveel tekst, dus dat lukte" lacht ze. Sommige woorden waren wel moeilijk om te vertalen. De 4 Heemskinderen bijvoorbeeld, daarvoor was wat opzoekwerk nodig. "Die heb ik vertaald als de kinderen van Amon." De pijnders werden 'dragers' van het paard. 'Kopvlees' komt ook voor in het boek en dat is iets wat ze in veel buitenlanden niet kennen. "Maar in Oekraïne is er een gerecht dat daar wat op lijkt en ik heb het de naam gegeven van dat gerecht. En ik heb zelf ook nieuwe woorden bijgeleerd", vertelt ze bij Radio 2.