Dieven stelen 30 kanaries in Westerlo: "Ik ben er een halve dag ziek van geweest"

"Hier in Westerlo worden er de laatste jaren regelmatig vogels gestolen. De dieren dragen allemaal een ring maar hen terugvinden is onbegonnen werk. Al die nummertjes controleren op een markt, is niet te doen. Het enige waar ik op kan hopen, is dat iemand zijn mond voorbij praat, maar dat is vrij onwaarschijnlijk", zegt Eddy.