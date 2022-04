40 Oekraïense kinderen starten vandaag in scholen in Essen

De leerlingen kunnen ook rekenen op hulp van een leeftijdsgenoot die al langer van Oekraïne naar ons land is gekomen. Hij zal als tolk fungeren, zegt Lenaert. "Vlad zit al een paar jaar bij ons op school. Toen hij uit Oekraïne kwam, heeft hij eerst in een OKAN-klas gezeten, en daarna is hij bij ons in het aso terechtgekomen. Hij is een prima student en heel geëngageerd aangezien hij zelf nog familie heeft in Oekraïne. Hij was ook bij het overleg met de gemeente. Hij tolkt en zorgt ervoor dat de nieuwe leerlingen alles begrijpen."