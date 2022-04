Eerste schooldag voor heel wat Oekraïense kinderen in ons land: "In veel OKAN-scholen 2 tot 3 klassen extra"

Vaak starten die kinderen in aparte OKAN-klassen, maar soms komen ze ook in het reguliere onderwijs terecht. "Dat hangt af van het feit of er een OKAN-werking in de buurt is en of daar nog plaats is", legt Nathalie Vandenameele uit, crisiscoördinator voor OKAN in het Katholiek Onderwijs. "Als dat niet zo is, worden ze opgevangen in reguliere klassen. Dat is vooral het geval in het secundair onderwijs. In heel wat OKAN-scholen zijn er 2 tot 3 extra klassen, dus meer dan 30 extra leerlingen. Dat is vaak ruim een derde meer dan wat er al was."