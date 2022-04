Eigenaars zonnepanelen moeten langer wachten om groenestroomcertificaten aan te vragen

In maart raakte bekend dat eigenaars van zonnepanelen een maand geduld moeten hebben met het aanvragen van hun groenestroomcertificaten omdat de module platlag. Pas vanaf 19 april zouden ze hun certificaten kunnen aanvragen, klonk het.

Maar die deadline haalt Fluvius vandaag dus niet omdat er uitstel volgt voor het nieuwe loket groene stroom. De applicatie is klaar, maar bij testen doken nieuwe technische problemen op, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. Eerstdaags wordt een nieuwe datum bepaald.

"Dinsdag 19 april werd eerder als lanceerdatum voor de nieuwe, eenvormige applicatie vooropgesteld. De applicatie is klaar, maar in de laatste rechte lijn blijken nog een enkele IT-technische problemen te zijn opgedoken die nu met de hoogste prioriteit geanalyseerd en aangepakt worden", klinkt het ook in een reactie. "Omdat Fluvius een vlotte en foutloze lancering van het nieuwe portaal beoogt, wordt de lancering daarom nog even uitgesteld. We houden onze klanten op de hoogte van volgende stappen en verontschuldigen ons voor de mogelijke ongemakken."

Fluvius werkt al langer aan de nieuwe webapplicatie voor het aanmelden van nieuwe zonnepanelen en het aanvragen van groenestroomcertificaten bij de netbeheerder. De voorbije jaren werd nog steeds met twee aparte systemen gewerkt voor de klanten van Eandis en Infrax, de twee vroegere netbedrijven die opgingen in Fluvius.