Ella Leyers vervangt Jan Jaap van der Wal als presentator van "De ideale wereld" op Canvas

"Ella is zonder meer de geknipte host voor deze job. Ze is een van de slimste mensen ter wereld en bovendien grappig, gevat en vlot", zegt Lotte Vermeir, netmanager van Eén en Canvas in een persbericht. "Als sidekick van Jan Jaap en in de tientallen hilarische filmpjes zette ze telkens opnieuw haar veelzijdige talent in de verf."



Van der Wal heeft net als de eerste presentator Otto-Jan Ham Nederlandse roots. Ella Leyers wordt zo niet alleen de eerste vrouw die het programma gaat presenteren, maar ook de eerste die in België geboren is. Tot nog toe speelde ze als sidekick vooral mee in sketches.