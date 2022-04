Exclusieve blik op expo 100 jaar muzieklegende Toots Thielemans in Brussel

Nu vrijdag gaat "The Sound of a Belgian Legend" open in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Een expo ter ere van de 100ste verjaardag van jazzlegende Toots Thielemans. In 2014 overleed hij op 94-jarige leeftijd. Maar op de expo komt de Brusselaar die wereldberoemd werd met zijn mondharmonica, weer tot leven. Dankzij een prachtige privé-collectie van muziekinstrumenten, foto's, brieven en opnames. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel kreeg nu al een exclusieve rondleiding.