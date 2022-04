Mechelen en Boortmeerbeek willen fuseren: "Meer inkomsten, minder belastingen"

Burgemeester Derua van Boortmeerbeek treedt Somers bij. "Hier was wat rumoer over. Het is jammer dat derden dingen die in de media gegooid zijn die niet stroken met de realiteit." Volgens Derua wilden de inwoners dat de dienstverlening van de gemeente in Boortmeerbeek blijft bestaan. Dat is nu gegarandeerd, zegt ze.