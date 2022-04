Genkse vikingboot heeft nieuwe kapitein gevonden in Oostende

"De nieuwe eigenaar uit Oostende wenst echter anoniem te blijven. Het gaat om een particulier die vorige week de boot persoonlijk is komen keuren en ons zelfs feliciteerde met het vakmanschap. De boot had wat geleden onder de weersomstandigheden en heeft hier en daar een nieuwe plank nodig. Gelukkig is de koper een handige Harry die de boot volledig zelf gaat opknappen om er mee te gaan varen op de kalme Noordzee" zegt Sylvie Duchateau, coördinator van Gigos. "Op langere termijn zijn er ook plannen om deze te verhuren aan verenigingen en scholen. En zelf gaan we ook eens met ons team tot ginder om ons aan een tochtje op zee te wagen."