In Waregem en Kortrijk beginnen werkzaamheden om verkeer veiliger te maken

Het complex wordt op een vernuftige manier helemaal opnieuw ingericht. In de toekomst wordt het verkeer op de Expresweg vóór de brug over de E17 met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de 2 rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Die techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar 1 verkeerslicht tegenkomt in plaats van 2. Zo verloopt het verkeer op de Expresweg een stuk vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost. Dat systeem, ook wel een ‘"vlecht" genoemd, wordt de eerste van zijn soort in België. In de Verenigde Staten wordt het wel al langer toegepast.

De werken zullen vanaf vandaag voor ernstige verkeershinder zorgen. Eveline Vandecaetsbeek van Agentschap Wegen en Verkeer: "We beginnen aan de kant van Anzegem. De Expresweg is helemaal afgesloten. Al het verkeer, zowel auto's als fietsers, moet een omleiding volgen. In deze fase zijn ook de op- en afritten aan de kant van Anzegem afgesloten. Dat gaat dan om de oprit richting Gent en de afrit komende van Kortrijk."



Van juni tot september wordt dan de andere kant, van Waregem dus, onder handen genomen.