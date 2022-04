Inwoners Boortmeerbeek reageren lauwtjes op fusieplannen: "Willen niet de melkkoe van Mechelen zijn"

"Voor mij komt deze fusie uit de lucht vallen", vertelt een vrouw die al ruim 10 jaar in Boortmeerbeek woont. "Het zou logischer zijn als we met Kampenhout of Haacht zouden samensmelten, want we werken nu al met die gemeenten samen." Burgemeester Karin Derua (Open VLD) gaf eerder al aan dat er gesprekken zijn geweest met Haacht en Kampenhout, maar dat die nergens toe geleid hebben. "En zelfs als we met één van die gemeenten zouden fuseren, zouden we volgende legislatuur nog steeds onze belastingen moeten verhogen. Met Mechelen is dat niet zo."