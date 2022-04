Journalist Thomas Siffer zweert zeep al 12 jaar af en wast zich enkel met water: zo verdedigt onze huid zich

Journalist Thomas Siffer heeft 12 jaar geleden alle zeep uit zijn leven gebannen en wast zich sindsdien uitsluitend nog met koud water. Ook alle cosmetica heeft hij in de vuilnisbak gegooid. Naar eigen zeggen is zijn huid sindsdien gezonder dan ooit en heeft hij ook geen last van nare geurtjes. Is dat mogelijk? We vragen het aan huidarts Thomas Maselis.