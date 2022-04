Jeugdjournaal "Karrewiet" vanaf vandaag ook met Oekraïense ondertitels

"Karrewiet"-nieuwsanker Amber Janssens is tevreden met dit initiatief: "We doen dit omdat we het heel belangrijk vinden dat ook deze kinderen kunnen meevolgen met wat er gebeurt in ons land en in de rest van de wereld."

Het is niet de eerste keer dat het programma ondertiteld zal worden in het Oekraïens. Een maand geleden op de nationale actiedag voor Oekraïne deed "Karrewiet" het al eens. Hoe dat er toen uitzag, kan u hieronder bekijken: