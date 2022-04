"Instagram is geen probleem, Itsme daarentegen...": één op de vier jongeren heeft moeite met online administratie

Een foto sturen via Snapchat of een dansvideo maken op TikTok, dat is een fluitje van een cent. Een belastingbrief online invullen of een bestand toevoegen aan een mail, dat is een ander paar mouwen. Een kwart van de jongeren tussen 16 en 24 jaar oud heeft moeite om zich wegwijs te maken in de digitale wereld, blijkt uit de jaarlijkse digimeter, een studie van Imec.