KLAAR: Franse presidentsverkiezingen

In Frankrijk is er veel woede over het huidig beleid van de president maar er is ook veel angst voor het mogelijk beleid van een extreem-rechts persoon. En de toekomst van de democratie in Europa hangt ook af van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op zondag 24 april 2022. Waarom zijn die Franse verkiezingen zo belangrijk voor Europa? Het VRT NWS-instagramkanaal voor jongeren nws.nws.nws legt het uit.