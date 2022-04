Leerlingen Veiligheid en defensie proeven van een job als security: "Ik wil dit heel graag doen"

Ragin, bewakingsagent van Securitas vindt dit initiatief ook heel belangrijk: "We moeten het stereotype beeld van een bewakingsagent een beetje doorprikken. Het is meer dan enkel een slagboom openen. Dus het is goed dat ze kunnen inzien wat de job exact inhoudt en hoe boeiend ons werk is."

"Wat mij vooral opviel vandaag is dat de leerlingen enthousiast en verrast waren over de job. Het houdt meer in dan ze dachten en dat zorgt ervoor dat ze al wat meer interesse hebben voor beveiliging", zegt coördinator en leerkracht Ylvi Stuyck.