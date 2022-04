Na de baard, het borsthaar: Franse president Emmanuel Macron dropt opnieuw opmerkelijke foto achter de schermen

Of de fotoreeks een geslaagde zet is, daar spreekt De Landtsheer zich niet over uit. “Ik kijk vooral uit naar het televisiedebat tussen Macron en Le Pen morgen. Bij de vorige verkiezingen in 2017 heeft dat debat Le Pen de das omgedaan. Deze keer lijkt ze een stuk beter voorbereid."

"Ze heeft zich als een ware kameleon aangepast in de richting een kandidaat die een groter publiek aanspreekt, weg van dat radicaal rechtse. Anderzijds is het afwachten of en in welke mate het pas losgebarsten fraudeverhaal rond haar figuur haar parten zal spelen.”