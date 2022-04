Matthieu Bonne (van "Kamp Waes") gaat voor nieuw wereldrecord: 8 triatlons op 8 dagen tijd

Dat hij de uitdaging ziet zitten, is zeker. Sinds november 2021 traint hij gemiddeld 30 tot 40 uur per week. "Ik wil me goed voorbereiden tegen de harde wind, het bergachtige gebied en de hoge temperaturen daar. Daarom ben ik al in maart eens een week naar Lanzarote gegaan. Daar kon ik dan in dezelfde omstandigheden even oefenen. Ik heb toen 15 kilometer gezwommen, 1.140 kilometer gefietst en 210 kilometer gelopen als training. De vraag of ik iedere dag voldoende nachtrust ga halen, houdt me wel bezig. Het is allemaal heel spannend."