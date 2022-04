Nieuw stadsbestuur voor Wervik: meerderheid van CD&V en Vooruit

De politieke partij Vooruit in Wervik van burgemeester Youro Casier en CD&V dienden gisterenavond een motie van wantrouwen in tegen de Stadslijst. Zo komen de beide partijen samen aan de macht en verdwijnt de Stadslijst (Open VLD, Groen en Positief Project) naar de oppositiebanken. De timing is best opvallend, want normaal zou over een half jaar een van de schepenen van de Stadslijst het burgemeesterschap van Casier overnemen. Maar dat zal nu dus niet meer gebeuren. Casier van Vooruit, de grootste partij in Wervik, zal de rest van de legislatuur burgemeester blijven.

Volgens Lien Deblaere, voorzitter van Vooruit in Wervik, is dat niet de oorzaak van de machtswissel. "Dat heeft daar nooit in meegespeeld. We hebben de motie van wantrouwen ingediend, omdat we zien dat de samenwerking bij het schepencollege niet meer zo vlot verloopt als vroeger. Daardoor lopen verschillende dossiers vertraging op en de meningsverschillen worden steeds groter. Dat was voor ons de hoofdreden om de motie in te dienen. Voor ons gaat het over de inhoud en de manier van samenwerken binnen het gemeentebestuur en ligt het niet aan het feit dat Casier dan burgemeester kan blijven."

Als de motie van wantrouwen aanvaard wordt, dan zal de gemeenteraad eind deze maand de nieuwe bestuursmeerderheid installeren.