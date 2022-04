Nieuwe vleugel gemeentehuis Pelt geopend: alle inwoners kunnen nu op één plek terecht

Sinds de fusie van Overpelt en Neerpelt moest je als Peltenaar voor de meeste administratieve diensten naar de Oude Markt in Overpelt, maar het omgevingsloket en enkele andere ondersteunende diensten waren de afgelopen jaren nog gevestigd op het Kerkplein in Neerpelt. Daar komt verandering in, want ook het personeel van het Kerkplein neemt nu zijn intrek in het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis aan de Oude Markt. En dat deden ze vanochtend op een feestelijke manier. "Het is echt heel mooi waar we terechtkomen", zegt Ann Reynders van het secretariaat. "Het is heel licht en open, wij zijn tevreden."