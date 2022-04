Hoe een lijk Hitler misleidde: het waargebeurde verhaal achter de film "Operation Mincemeat"  

"Operation Mincemeat" is vanaf deze week te zien in de Belgische cinemazalen. Het is de tweede keer dat de geheime operatie verfilmd wordt. Dat gebeurde voor het eerst met "The man who never was", een film uit 1956 gebaseerd op het gelijknamige, autobiografische boek van Ewen Montagu zelf.

Het boek van Ben Macintyre waarop de nieuwe film zich baseert heet voluit "Operatie mincemeat: hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog een lijk de Duitsers om de tuin leidde".