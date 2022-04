Opnieuw 30.000 lopers voor Antwerp 10 Miles

Het is van april 2019 geleden dat de Antwerp 10 Miles op de gewone manier kan doorgaan, in april. Door corona werd de editie 2020 geannuleerd en de 10 Miles van vorig jaar werd pas in oktober gelopen. "Naast de lopers is er zondag nog eens een leger aan medewerkers in de weer. Ik schat tot zo'n 2500 mensen. Dat gaat van de seingever tot de agent of de man of vrouw in het hamburgerkraam", vertelt Greg Broekmans van organistor Golazo Sports. "Langs het parcours verwachten we 100.000 supporters om de lopers aan te moedigen. We vragen wel dat die op linker- of rechteroever blijven. Op de linkeroever staan schermen waarop je de wedstrijd live kan volgen en er is heel wat animatie."