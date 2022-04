Oud-leerlingen van wijkschool Het Hooge in Zillebeke gezocht: "Willen geschiedenis niet verloren laten gaan"

Zat jij vroeger op het dorpsschooltje 't Hooge in Zillebeke bij Ieper? Dan zoeken ze jou! Tijdens de erfgoeddag deze zondag wil het museum de Hooge Crater uit Ieper zoveel mogelijk herinneringen aan het schooltje ophalen en documenteren. Het museum bevindt zich op de locatie van het oude dorpsschooltje en ontfermt zich nu over de documentering van dat schooltje. Veel kinderen uit de buurt van Bellewaerde en Zillebeke hebben daar vroeger nog les gevolgd.

"Tot eind de jaren '70 was er hier een heel klein schooltje met enkele kleuterklassen en verschillende leerjaren, maar die zaten allemaal samen in één klas", vertelt Niek Benoot. "Er was ook maar één juffrouw, die tegelijkertijd ook de directrice was. Zij moest eigenlijk alle taken combineren van turnles tot administratie en zelfs middageten voorzien. De school was ook zo klein dat er ook veel buiten les werd gegeven. De grote speelplaats is nu een terras bij het museum. En de turnlessen gingen door op Hooge Crater Cemetery. Die grote begraafplaats was de ideale speelruimte: mooi afgesloten en kort afgereden gras. Maar dat zou je je nu niet meer kunnen voorstellen", lacht Niek.