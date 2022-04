Ouders kamperen voor schoolpoort in Dilsen-Stokkem: "Nog maar twaalf plekjes vrij"

Zeven gezinnen hebben in de nacht van paasmaandag op dinsdag overnacht aan de schoolpoort, omdat de vrije plekken in de Freinetschool gering zijn. "We willen het bewust lokaal houden, om ons Freinetverhaal te kunnen waarmaken", legt directeur Bieke Maghiels uit. "Per geboortejaar hebben we 22 plekken. Het toeval wil dat tien van onze leerlingen een broertje of zusje hebben van het geboortejaar 2020, die nu moeten worden ingeschreven, en die hebben voorrang. We hebben dus nog twaalf plekjes voor peuters van het jaar 2020."

"Drie jaar geleden zijn ouders sinds de vrijdag vóór het paasweekend al komen kamperen voor de schoolpoort", blikt de directeur terug. "Dit jaar zijn heel wat ouders dus al het hele weekend komen kijken, maar pas sinds gisterenavond is er effectief gekampeerd." De zeven gezinnen hebben dus één nacht gekampeerd aan de schoolpoort.