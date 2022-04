Buurtbewoners vragen gemeentelijk verbod op pitbullachtige honden na zware aanval in Schilde 

Eind maart werden een vrouw en haar hond aangevallen door twee staffordshire terriërs terwijl de twee aan het wandelen waren in de Noorderlaan, nabij Schildestrand. Ze hield er mentaal en fysiek zware gevolgen aan over.



De wijk waar het gebeurde, is gestart met een petitie om zulke gevaarlijke honden uit de gemeente te houden. In totaal werden al 156 handtekeningen verzameld, het slachtoffer zelf tekende niet. De gemeente heeft begrip voor de actie maa wil vooral eerst bekijken wat er bij de eigenaars kan veranderen, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). "Zo'n voorval mag absoluut niet meer gebeuren, maar de vraag is of zo'n verbod de oplossing is. Ik denk dat we eerder moeten kijken naar de baasjes die hun honden onder controle moeten houden."