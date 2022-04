PXL Hasselt organiseert gratis lessen Nederlands voor Oekraïense vluchtelingen

“De bezorgdheid van onze lectoren is erg groot”, zegt Thomas Donvil, initiatiefnemer en PXL-lector Engels. “Een collega had eerst een inzamelactie opgestart, daarna ben ik op het idee gekomen om ook lessen Nederlands aan te bieden. We hebben een oproep gelanceerd en in een mum van tijd hebben 20 lectoren zich gemeld, die in hun vrije tijd gratis les willen geven. Daarnaast is er ook een oproep gedaan bij de studenten lerarenopleiding Engels-Nederlands. We hebben dus flink wat mogelijkheden en zijn erop voorbereid.”